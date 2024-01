Lasciare le luci e i televisori accesi quando si esce di casa non basta più. La tecnica che dovrebbe fungere da deterrente contro le bande dei ladri pare non sia più efficace. Le gang ricorrono a ogni tipo di trucco pur di entrare nelle abitazioni da svaligiare e nonostante notino stanze e case illuminate non si fermano. Di fatto o entrano direttamente in casa senza badare se ci siano dentro i proprietari, o citofonano per verificare se c’è o meno qualcuno in casa. Nella notte di Capodanno e a Natale hanno bussato a decine di abitazioni. A Quarto e a Varcaturo è stata segnalata la gang su una Fiat Punto di colore grigio. A Giugliano si è spostata la banda della T-Roc (vettura tra le più apprezzate della casa automobilistica tedesca Wolkswagen), la stessa di recenti colpi tra Gricignano, Aversa, Marcianise. Vettura immortalata dalle videocamere di più abitazioni.

Nella notte di Capodanno la banda della T-Roc è entrata in azione al corso Campano di Giugliano. I banditi si sono accostati con la T-Roc al portone di una abitazione nel pieno centro. Dopo essersi guardati intorno hanno citofonato, intorno alle 23, in uno degli appartamenti. Per fortuna la proprietaria si è accorta di tutto perché il citofono è collegato al suo cellulare. È apparso un volto sconosciuto, stava indossando guanti neri e subito dopo si stava facendo passare una mascherina chirurgica dal complice alla guida dell’auto. La proprietaria di casa ha intuito e ha fatto scattare l’allarme a tutti i parenti che, proprio in quei minuti, si trovavano riuniti festosi intorno al tavolo in attesa della mezzanotte.

Senza pensarci su due volte alcuni familiari si sono recati sul posto nel timore che i ladri potessero essere penetrati nella casa. I proprietari nello stesso tempo hanno allertato i carabinieri per chiedere soccorso. Trascorsi svariati minuti due familiari hanno deciso comunque di entrare nell’abitazione dove per fortuna non c’era nessuno. Le forze dell’ordine probabilmente, nel pieno di una notte di emergenze, non sono riuscite a dare supporto nell’immediato. D’altra parte la banda probabilmente aveva calcolato anche questo, i tempi: l’assalto poco prima della mezzanotte e da completare poco dopo quando ancora nessuno si muove dalle abitazioni in attesa che finisca il caos dei fuochi e dei rischi in strada e quando anche le forze dell’ordine hanno meno possibilità di muoversi.

Le scene del tentativo di furto sono state registrate dalle telecamere e sono a disposizione delle forze dell’ordine insieme con la denuncia. Da un assalto sventato ad altri andati a segno. La banda della T-Roc è da mesi che terrorizza l’hinterland tra Napoli e Caserta. Quest’estate i componenti della gang hanno messo a segno diversi furti. Il metodo che utilizzano è sempre lo stesso, prima si guardano intorno, poi citofonano più e più volte per verificare se nelle case ci siano o meno i proprietari. Una volta fatti tutti gli accertamenti, si introducono negli alloggi devastandoli e depredandole di ogni cosa. Soprattutto lo fanno con estrema rapidità e padronanza delle tecniche. Le ipotesi: un gruppo misto di stranieri e basisti napoletani; oppure, rom, spesso protagonisti di questo genere di furti.

Nella notte di Capodanno l’allarme è stato continuo in zona costiera tra Quarto e Varcaturo. Nel comune flegreo i malviventi si sono arrampicati lungo il tubo del gas introducendosi in una casa mentre lungo la fascia costiera di Giugliano si è diffuso il timore per dei banditi a bordo di una Punto grigia. E dopo il furto di alcune vetture i residenti della zona hanno organizzato anche delle ronde. Nel periodo delle feste di Natale le bande si mostrano più agguerrite di agosto quando le case si svuotano per le ferie. Un bilancio complessivo di furti, colpi sventati e segnalazioni sarà possibile solo nei prossimi giorni. Per ora resta la paura.