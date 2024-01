Capaccio Paestum, rubano nella notte di Capodanno: coppia arrestata dai carabinieri

Durante la notte di Capodanno, una coppia è stata sorpresa a rubare in un villaggio turistico sulla costa di Capaccio Paestum. I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogotenente Giuseppe D’Agostino, hanno arrestato i ladri. Un pluripregiudicato di 36 anni, residente alla Licinella, è stato tradotto in carcere a Fuorni, mentre la sua compagna di 33 anni, originaria di Salerno, è ai domiciliari.

I due sono stati sorpresi in flagranza di reato mentre asportavano elettrodomestici e suppellettili da bungalow nel villaggio turistico lungo Via Poseidonia. Entrambi sono accusati di furto aggravato in concorso e ricettazione. L'operazione è stata coordinata dalla Compagnia di Agropoli, sotto il comando del capitano Giuseppe Colella.