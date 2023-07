Incidente nella notte a Meta, morto un centauro di 25 anni

Un tragico incidente si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la statale 145 «Sorrentina» alle porte dell’abitato di Meta.

Un giovane di circa 25 anni che viaggiava a bordo di uno scooter, per cause da accertare, ha tamponato l’auto che lo precedeva ed è caduto sull’asfalto rimanendo ferito in modo serio.

Soccorso da un’ambulanza del 118, a causa delle gravi condizioni, è stato immediatamente trasferito in codice rosso all’ospedale del Mare di Napoli. In mattinata è sopraggiunta la notizia decesso.

Sul posto gli agenti della polizia stradale di Sorrento per la ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Al momento non sono state rese note le generalità del giovane centauro.