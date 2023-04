Ischia e Procida, controlli dei carabinieri: denunciati tre ladri di biciclette

I carabinieri della compagnia di Ischia e Procida coordinati dal capitano Laganà hanno attuato un dispositivo in occasione delle festività pasquali con controlli sia a terra che in mare: il bilancio è di cinque persone denunciate a fronte di 202 identificate e 98 veicoli controllati e non sono mancati i controlli amministrativi.

A Forio i militari hanno sorpreso tre persone che avevano rubato una bici elettrica del valore di 1.500 euro parcheggiata nei pressi della banchina aliscafi del porto di Casamicciola che è stata restituita alla legittima proprietaria. Per i tre denunciati - un 52enne, una 50enne e un 46enne dei Quartieri Spagnoli già noti alle forze dell'ordine - proposto il foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola di Ischia.

Il 52enne dovrà rispondere anche di un altro furto: dalle indagini dei militari che hanno analizzato registrazioni di sistemi di videosorveglianza, infatti, è emerso che l'uomo si è reso responsabile di un analogo episodio avvenuto a Forio lo scorso 24 marzo. In quel caso a farne le spese fu un cittadino di 48 anni che aveva parcheggiato la bici elettrica in piazza Medaglie d'Oro.