Ischia, la Curia annulla la mostra street art su Sant'Agostino

Niente Settimana Santa per le opere di street art che un gallerista ischitano, già noto da tempo per le sue eclatanti “provocazioni” culturali, avrebbe voluto esporre in un luogo di culto a Forio, la Curia di Ischia ha frapposto il suo netto diniego. Ed è così che ad una settimana dall’attesissimo doppio evento “Sant’Agostino - La Vera Religione” dello street artist napoletano Mimmo Di Caterino (curato dal gallerista Salvatore Iacono) in programma sabato 23 marzo alle ore 18,00 nell’Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto a Forio, «la segreteria della Curia di Ischia - si legge su un post social pubblicato dal gallerista - fa annullare l’evento tramite il priore della comunità ecclesiastica senza trasmettere una nota ufficiale agli organizzatori motivando la cancellazione dell’appuntamento stesso. Sollevando da ogni tipologia di intervento concordato e organizzato due mesi prima - si legge dal post - con don Beato Scotti parroco della chiesa, che nell’occasione doveva introdurre con un breve intervento la figura del santo e con il diacono don Giuseppe Iacono che doveva intervenire a sua volta sul testo critico “La Vera Religione”».

«Il copione narrativo prevedeva che, alla fine dei due interventi laici i presenti in chiesa avrebbero preso in maniera spontanea e naturale come di solito avviene in un happening artistico le undici tele per portarle in una processione lungo il corso di Forio fino in galleria ANNOZERO2.0» si aggiunge «ubicata nei vicoli saraceni in via Costantino 28, per la seconda fase dell’evento vernissage exibithion della mostra programmato per le ore 19,00.

Rimasti attoniti dall’annullamento improvviso dell’evento il gallerista e l’artista aspettano nei prossimi giorni una nota scritta rilasciata dalla segreteria della curia di Ischia tramite la segreteria del Vescovo che giustifica e motiva la decisione presa».

A seguito del diniego, il noto gallerista, performer e attivista sostiene di aver dovuto ripensare e rivedere tutto l’impianto organizzativo, narrativo e creativo dell’evento che si svolgerà regolarmente ma a questo punto direttamente presso la galleria ANNOZERO2.0 alle ore 19,00 con il vernissage della mostra in presenza dell’artista con una personal performance del gallerista e tante novità. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino al 12 maggio con gli orari: mattina dalle h.10,00/13,00, di pomeriggio dalle h.15,00/19,00, si può visitare anche su appuntamento inviando un messaggio whatsapp al +347 0130038.