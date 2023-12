Marano, disastro buche e per coprirle cartoni con commenti ironici

La condizione del manto stradale è a dir poco disastrosa. E a Marano, in pieno centro, a due passi dal municipio, per coprire buche e voragini vengono utilizzati anche cartoni. Da stamani ve ne sono diversi in giro, arricchiti da inviti e commenti a procedere lentamente per non "distruggere le proprie autovetture". Le foto e i video stanno facendo il giro dei social.

Il Comune, dal canto suo, ha più volte evidenziato lo stato di difficoltà finanziarie in cui versa: ente in dissesto, scarissime entrate e poco personale a disposizione. Un allarme rilanciato di recente anche dal neo sindaco Matteo Morra.