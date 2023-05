Marano, operaio ditta rifiuti travolto in retromarcia da un collega: trasportato in ospedale

Un operaio della ditta che opera per la raccolta rifiuti nel comune di Marano è stato investito stamani da un suo collega, alla guida di un automezzo di piccole dimensioni, mentre eseguiva una manovra in retromarcia.

I mezzi di soccorso, allertati immediatamente, sono giunti sul posto.

L'operatore ecologico non sarebbe in pericolo di vita: per lui qualche ferita ed escoriazioni varie, la cui entità ad ogni modo non è stata chiarita. Indagano le forze dell'ordine.

I fatti si sono verificati all'altezza di via Annunziata-via Roma. Anni fa un dipendente della ditta che gestisce il servizio perse la vita in analoghe modalità.