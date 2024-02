Massa Lubrense, rimpasto in giunta: Mina Minieri assessore, fuori Michele Giustiniani

Mina Minieri è il nuovo assessore del Comune di Massa Lubrense. Il decreto è stato firmato oggi dal sindaco Lorenzo Balducelli.

Mina Minieri sostituisce il dimissionario Michele Giustiniani. Impegnata nel mondo del volontariato, il neo componente la giunta municipale ha avuto una notevole affermazione in termini di consenso alle elezioni amministrative del 2020 con 458 voti. Da assessore conserverà le deleghe alle politiche sociali ed a quelle giovanili che aveva esercitato da consigliere.

«Ringrazio il sindaco Lorenzo Balducelli e quanti hanno creduto in me nelle ultime consultazioni elettorali per la fiducia accordatami – afferma la neo assessore Mina Minieri – Continuerò nel mio impegno nel dare aiuto e dignità ai più fragili della nostra comunità e a sensibilizzare i nostri concittadini alla solidarietà ed all’aiuto reciproco».