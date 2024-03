Rischio incendi, bonificata l'area verde abbandonata nella zona “167” a Marcianise

È partito questa mattina l'intervento di pulizia straordinaria dell'area di via Puglisi di proprietà del Comune di Marcianise nel quartiere della 167. Le operazioni sono iniziate nelle prime ore della mattinata, coordinate dai funzionari dell'ufficio tecnico comunale.

Contemporaneamente al taglio dell'erba, dei rovi e degli arbusti selvatici, si sta procedendo alla selezione di tutti i rifiuti presenti per consentirne il regolare smaltimento.

«Proseguono gli interventi di pulizia straordinaria - ha affermato il vicesindaco Pasquale Salzillo - in quelle aree da anni abbandonate a ridosso del centro abitato.

Stiamo effettuando uno screening dell'intero territorio per intervenire complessivamente soprattutto per scongiurare il rischio di incendi e l'insorgere di quelle criticità che naturalmente si verificano con l'arrivo della stagione calda. Naturalmente stiamo valutando anche le iniziative da porre in essere per recuperare definitivamente queste aree. A breve sarà emanata un'ordinanza diretta ai proprietari dei fondi privati per ottenere la loro pulizia».