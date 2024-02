Mimmo morto alla Stellantis, sindaco Acerra proclamerà il lutto cittadino

Il sindaco di Acerra, Tito d'Errico, proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Domenico Fatigati, operaio di 52 anni morto giovedì nell'area dello stabilimento Stellantis di Pratola Serra.

Funerali che saranno decisi dopo l'autopsia sulla salma dell'uomo residente ad Acerra, e molto amato in città.

La morte di Domenico ha destato molto dolore tra i tantissimi cittadini che lo ricordano sempre sorridente nel negozio di ortofrutta gestito dalla moglie, dove si recava per darle una mano quando non era impegnato con la ditta per la quale lavorava.