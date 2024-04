Casoria piange Mimmo, il commerciante sempre con il sorriso

Lutto a Casoria per la scomparsa di un giovane papà. Domenico, il ragazzo sempre gentile e con il sorriso , non ce l'ha fatta. Lavorava con la mamma in un negozio nel centro storico della città, dove i negozianti sono legati da un forte sentimento di solidarietà e amicizia.

Ha lottato contro una malattia che l'ha colpito appena pochi mesi fa. Una colonna del commercio nel cuore antico di Casoria, quello delle piccole botteghe che resistono alla crisi. Da via Marco Rocco, via Cavour a piazza Cirillo, la drammatica notizia si è diffusa poi sui social e in tutta la provincia. In tanti lo conoscevano e gli volevano bene.

Il giorno di Pasquetta devastato dal dolore. Sulla rete tanti hanno voluto dedicargli un ricordo: «Arrivederci Mimmù, si è spezzato il cuore stamattina sarai un Angelo bellissimo e pieno di amore lo stesso che mettevi in via Marco Rocco».

«Il sorriso è una cosa semplice, eppure non ci si abitua mai alla meraviglia…alla certezza di ritrovarlo sempre…ogni singolo giorno…dalla mattina alla sera lì di fronte…ci sono luoghi, strade, vicoli in cui a risplendere, sopra ogni cosa e per contrasto, è solo un’anima gentile…così la tua, per sempre, Mimmo, amico mio.