Ercolano, ritrovati pc e videoproiettori rubati da scuola

A distanza di dodici ore sono stati ritrovati pc e videoproiettori rubati la scorsa notte dall'Istituto Comprensivo Ercolano 2 - Giampaglia ad Ercolano. A darne notizia la dirigente scolastica Giovanna Tavani su facebook che ringrazia di cuore, anche da parte degli studenti e della comunità scolastica, i Carabinieri della locale tenenza.

«La legalità vince», la frase che chiude il post. Le indagini dei militari dell'Arma, anche attraverso l'esame delle immagini di videosorveglianza e di perquisizioni domiciliari a carico di soggetti noti, hanno consentito di rinvenire in breve tempo gli oggetti rubati.

Esprime gratitudine anche il sindaco Ciro Buonajuto: «La giustizia vince sempre! Grazie allo straordinario lavoro dei Carabinieri della Tenenza di Ercolano, sono stati individuati gli autori del furto della scorsa notte nella sede dell'I.C.

Ercolano 2 - Giampaglia e recuperata l'intera refurtiva" scrive su facebook Un plauso meritato va a tutti coloro che hanno lavorato duramente per garantire il recupero degli oggetti rubati. Il loro lavoro instancabile è un esempio di sacrificio e determinazione. Sono davvero contento soprattutto per gli alunni, per la dirigente Giovanna Tavani e per i suoi collaboratori».