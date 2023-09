Segnali di cedimento c'erano stati già qualche mese fa e che sarebbero culminati in un crollo non era poi così imprevedibile. Martedì pomeriggio è venuta giù parte del tetto dell'ex cinema Moderno di piazza Municipio a Giugliano. Un tonfo ha spaventato i residenti della zona che hanno udito un rumore sordo. È bastato voltare lo sguardo nei pressi di quello che era il cinema per capire che il fracasso proveniva da lì. A venire giù una porzione del tetto.

Tegole e soffitto si sono sbriciolati finendo di distruggere la struttura ormai abbandonata dalla fine degli anni '70, quando un incendio mise la parole fine sulla sala di fronte al Comune che, infatti, non è mai stata più riaperta. Il cinema, che aveva all'incirca 200 posti, era all'epoca molto frequentato da giuglianesi e non solo. Il crollo di due giorni fa non è altro che l'ennesimo segnale di incuria di quello che era un centro culturale. «È davvero una pena vedere la mancanza di manutenzione cosa può comportare - commenta il sindaco Nicola Pirozzi - Meno male che stiamo riuscendo nell'impresa, che ad altri non è riuscita, di provvedere al risanamento e riqualificazione dell'ex cinema sfruttando i fondi Pics. Alla luce del crollo si riadatterà il progetto già redatto e i cui lavori sono già stati aggiudicati ad un operatore economico che proprio qualche giorno fa ha firmato l'avvio dei lavori d'urgenza sotto riserva di legge».

L'ex cinema confina con un'altra struttura abbandonata, quella dove fino a qualche anno fa c'era la polizia municipale. Anche quell'edificio è abbandonato a se stesso dopo che fu dichiarato inagibile. A ridosso del cinema l'unica attività che resiste è il bar che è tutt'uno con la sala cinematografica.«Sono stato messo al corrente che stamani (ieri, ndr) la ditta ha richiesto alla polizia municipale l'occupazione di suolo pubblico della strada adiacente per delimitare l'area di cantiere e mettere in sicurezza l'ex cinema - spiega il sindaco - Noi stiamo intervenendo e comunque il tetto era già oggetto dell'intervento di ristrutturazione. Voglio restituire quest'altro pezzo di città, questo luogo di cultura ed intrattenimento ai cittadini giuglianesi».Lo Smeraldo di via Palumbo chiuse a seguito del terremoto del 1980. Da allora l'edificio è stato abbandonato e per anni è stato ricettacolo di rifiuti. Dalla chiusura dello Smeraldo, le sollecitazioni e gli appelli a riconsegnare alla città un vero cinema sono giunti da più parti, ma sono rimasti lettera morta. Argomento di campagna elettorale, questo del cinema, per decine di candidati sindaco che hanno promesso alla città di riportarlo in vita. Anche l'ultima proposta, di realizzarne uno ex novo nei pressi del commissariato di polizia, si è perso nei meandri del Comune.