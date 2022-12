Ottaviano, gli studenti del «De’ Medici» scelgono un logo per Unicef

Un logo per l’Isis “De’ Medici” di Ottaviano che racconti, in forma grafica, la partnership della scuola vesuviana con l’Unicef e l’attività di solidarietà che alunni e docenti fanno da sempre a favore dei bambini. Questo il senso del contest che si è tenuto nell’aula magna di via Zabatta dell’istituto diretto dal dirigente scolastico Vincenzo Falco. Gli studenti delle tre sedi, via Peano, via Funari e via Zabatta, sono stati impegnati nella realizzazione dei lavori, che poi sono stati sottoposti ad una attenta valutazione da parte dei giurati. Al termine della visione di tutti gli elaborati, è stato scelto il logo di Raffaello Raczynski e Carmen Larenza, studenti del quinto anno. Il loro l’istituto in tutte le manifestazioni future che Unicef allestirà e sarà visibile sul sito della scuola. L’iniziativa è stata promossa dalla docente di inglese e referente Unicef, Elvira Autieri.