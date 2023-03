Pozzuoli: arrestato algerino ricercato in tutta Italia

É stato arrestato dalla polizia municipale di Pozzuoli un cittadino extracomunitario ricercato in tutta Italia. L'uomo, un sessantenne di nazionalità algerina, è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica di Napoli e da un decreto di espulsione.

Il provvedimento è scaturito da un cumulo di pena per i reati legati alla detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Si è risaliti al cittadino extracomunitario in seguito ad un intervento degli agenti del comando di Pozzuoli nei vecchi edifici “Croce Rossa - Ospedale”, in via San Gennaro Agnano.

I vigili urbani, infatti, in seguito ad una segnalazione che evidenziava la presenza di persone residenti nell'edificio disabitato, sono intervenuti. All'interno dello stabile hanno poi ritrovato sia il cittadino algerino che una donna proveniente dalla Polonia che, al momento, risulta soltanto identificata ma libera. Gli agenti, guidati dal comandante Silvia Mignone, hanno poi sgomberato gli edifici. L'uomo, a differenza della donna, ora è al carcere di Poggioreale.