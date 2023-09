Picchia extracomunitario e gli ruba il cagnolino, preso romeno

Picchia un extracomunitario e gli porta via un cucciolo di cane. E’ accaduto nella centralissima piazza Kennedy ad Avellino. Protagonista dell’azione, un cittadino di nazionalità romena residente a Monteforte Irpino. Dopo aver sferrato un pugno alla vittima della sua aggressione, gli ha sottratto il cagnolino.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura. Oltre alla denuncia, per l’uomo – che ha precedenti per minacce, percosse, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso – è scattato il foglio di via obbligatorio della durata di tre anni, disposto dal questore Nicolino Pepe.