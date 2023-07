Pusher ucciso a Marano, scartata l'ipotesi del delitto passionale. Indagini proseguono

Scartata l'ipotesi del delitto passionale. E' l'unico punto fermo, per ora, del giallo riguardante il decesso di Vincenzo Iannone, 47 anni, piccolo spacciatore di Marano, trovato morto carbonizzato domenica scorsa in un'auto abbandonata in via Pigno, nella zona collinare della città.

L'uomo sarebbe stato ucciso e l'auto, sulla quale era a bordo, data successivamente alle fiamme. A coordinare le indagini, condotte dai carabinieri di Marano, i magistrati di Napoli nord.

L'esame autoptico sul corpo di Iannone, effettuato nei giorni scorsi, non ha dissipato i dubbi degli inquirenti, che stanno eseguendo ulteriori accertamenti. Al vaglio degli investigatori alcuni filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona teatro del ritrovamento del corpo del 47enne.