Marano, morto carbonizzato in auto: oggi l'autopsia. Si indaga negli ambienti dei pusher

Sarà l'autopsia - fissata per la giornata di oggi - a stabilire la causa del decesso di Vincenzo Iannone, 47 anni, trovato morto carbonizzato ieri mattina in via Pigno, nella zona collinare di Marano.

L'uomo era all'interno di una Hyundai. I carabinieri della compagnia di Marano non escludono alcuna ipotesi: dal suicidio all'omicidio. Vicino all'auto della vittima non sono stati trovati inneschi da parte dei vigili del fuoco.

Iannone, figlio di un ex dipendente comunale, aveva piccoli precedenti per droga e, secondo i militari dell'Arma di via Nuvolettsa, era inserito in un circuito di piccolo spaccio autonomo "tollerato" dai clan locali. Si indaga, al momento, soprattutto negli ambienti dello spaccio cittadino.