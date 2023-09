Qualiano, il 4 ottobre taglio del nastro di piazzetta Apicella

Piazzetta Apicella è ormai realtà. A Qualiano, il 4 ottobre, la cerimonia di intitolazione della piazza dedicata a Pasquale Apicella, poliziotto medaglia d'oro al valor civile.

L'iniziativa è del Comune di Qualiano. Agente scelto, Apicella, morto all'età di 37 anni, era intervenuto poco dopo le 4 del mattino del 27 aprile 2020, dopo la segnalazione di un furto in un istituto di credito in via Abate Minichini, nella zona di piazza Carlo III.

L’auto dei ladri si era già allontanata dalla banca e aveva imboccato contromano via Calata Capodichino per dileguarsi quando impattò frontalmente contro la volante della polizia su cui era a bordo anche il giovane agente.

L’appuntamento a Qualiano è per mercoledì alle ore 11, nella zona tra via Di Vittorio e via Falcone.