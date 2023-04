Quarto, sindaco denuncia: «Tagliati fili corrente nell'aula consiliare»

Fili della corrente elettrica tagliati nell'aula consiliare di Quarto, dove sono in corso le procedure per la sottoscrizione delle liste che si presenteranno alla tornata elettorale di maggio. Il caso è stato denunciato dal sindaco Antonio Sabino ai carabinieri della locale tenenza. “Le forze dell’ordine - spiega il primo cittadino del comune flegreo - procederanno nelle indagini al fine di identificare i responsabili di un gesto così vile, al momento abbiamo presentato una denuncia contro ignoti. Sono azioni queste che non fermeranno la nostra azione contro l’illegalità - aggiunge Sabino - anzi motivano ancora di più la nostra battaglia per far vivere Quarto in un clima di serenità e di legalità”.