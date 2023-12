Rapine, boom sulla circumvallazione: i carabinieri puntano sui motociclisti in divisa

Boom di rapine negli ultimi giorni sulla circumvallazione esterna di Napoli, a ridosso tra i comuni di Mugnano, Villaricca e Melito.

Una scia di eventi criminosi denunciati a più riprese dai cittadini ai carabinieri delle locali stazioni. Da qualche giorno, per contrastare il fenomeno, i militari dell'Arma della Compagnia di Marano e delle stazioni dei comuni interessati stanno puntando su una squadra di motociclisti in divisa.

Pattuglie di militari dell'Arma, insomma, in azione lungo l'arteria in cui quasi ogni giorno si susseguono furti e rapine.

La zona non è in molti punti coperta da sistemi di videosorveglianza e quella dei motocilisti è una delle modalità ritenute più efficaci per ostacolare i malviventi che agli incroci della circumvallazione si avvicinano agli automobilisti, minacciandoli con armi, e riuscendo in molti casi a portar via orologi e gioielli.