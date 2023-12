Caremar: corsa di emergenza da Capri per riportare a casa le giovani atlete del Virtus Academy Benevento

Corsa straordinaria ieri sera dell’aliscafo Caremar che è venuto a riprendere la squadra di basket delle giovani atlete che erano rimaste bloccate sull’isola a causa del mal tempo. La Corsa fuori programma da Capri a Napoli per la Caremar che ha riportato sulla terraferma le ragazze della squadra femminile di basket under 14 del Virtus Academy Benevento che, con gli accompagnatori e arbitri, era rimasta bloccata sull’isola dopo il match con la Blue Lizard, a causa della cancellazione dei collegamenti marittimi dovuta alle pessime condizioni meteomarine. Insieme a loro anche alcuni turisti e pendolari, anch’essi rimasti bloccati a terra.

La particolarità della situazione, per la presenza di tante ragazze minorenni, è stata risolta dall’amministrazione comunale con la richiesta del sindaco Marino Lembo alla Caremar, di far giungere a Capri un mezzo per una corsa speciale e riportare a casa il gruppo rimasto bloccato a Marina Grande.

La Compagnia di navigazione ha aderito all’invito e provveduto a far arrivare l’aliscafo “Shaula” che poco dopo le 8 di sera è salpato verso Napoli risolvendo la delicata situazione.