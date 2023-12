Caivano: blitz al Parco Verde, droga nascosta nei doppifondi delle cassette postali

A Caivano aumenta la cautela dei pusher, con gli stratagemmi per occultare la droga che si fanno sempre più creativi. Ma direttamente proporzionale alla prudenza di chi fa dello spaccio il proprio business è l'attenzione dei Carabinieri sul territorio. I militari della compagnia di Caivano non hanno mai abbandonato il Parco Verde, lo battono palmo a palmo ogni giorno. Questa volta il trucco per occultare gli stupefacenti è stato svelato nell'edificio c6/3. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri uno strano riflesso tra i gradini della prima rampa di scale del palazzo. Come un piccolo frammento di vetro finito per caso tra le piastrelle scorticate e la malta che le teneva insieme.

È bastato chinarsi e mettere a fuoco quel piccolo riflesso per capire che fosse una mini-camera. Quasi impossibile notarla senza una fonte di luce posizionata nel senso opposto. Probabilmente, in un'altra ora del giorno, nessuno avrebbe potuto scovarla. L'occhio elettronico puntava il portone d'ingresso, forse per monitorare l'ingresso di eventuali «invasori» delle forze dell'ordine.

Di quelli ottenuti colpendo una parete cava. Dietro c'era qualcosa. Così hanno forzato la cassetta e scoperto che qualcuno aveva creato un doppio fondo. Un secondo vano speculare nel quale erano depositati 242 grammi di hashish, 14 di crack e 10 di cocaina. E ancora, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato, per il momento a carico di ignoti.