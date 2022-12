San Giorgio a Cremano e Archeoclub: siglato l'accordo ​per la valorizzazione della Strada Regia delle Calabrie

Firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di San Giorgio a Cremano ed Archeoclub d’Italia, ente con 50 anni di esperienza riconosciuto a livello nazionale per la promozione e tutela dei Beni Culturali. Il documento è stato siglato dal Sindaco Giorgio Zinno e dal presidente di Archeoclub Rosario Santanastasio, alla presenza del Vicesindaco Pietro De Martino e dell’Arch. Luca Esposito e dà il via ad una serie di attività che mirano a valorizzare la «Strada Regia delle Calabrie»; 260 km che da Napoli attraversa decine di comuni dalla profonda valenza storica, archeologica e artistica fino a Reggio Calabria.

Attraverso la collaborazione con Archeoclub, San Giorgio a Cremano si inserisce nel percorso di iniziative legate a questa antica via di comunicazione realizzata in epoca borbonica che unisce Campania, Basilicata e Calabria, testimonianza dei rapporti tra le comunità del Meridione. Passeggiate a piedi, laboratori artistico-creativi, percorsi immersivi nella storia sono solo alcune delle attività che saranno svolte per mettere in evidenza la bellezza e la crescita culturale e artistica delle nostre zone, nel periodo borbonico.

«Siamo la città della cultura e facciamo rete con le altre comunità locali e con gli enti che contribuiscono al nostro stesso obiettivo – spiega il Sindaco Giorgio Zinno. Intendiamo valorizzare il nostro grande patrimonio artistico e storico e rientrare nei flussi turistici nazionali ed internazionali. Stiamo già lavorando in questa direzione – conclude - attraverso l’adesione della nostra città al Fai di qualche settimana fa e il ripristino dell’Infopoint, in via Cavalli di Bronzo.»