«Di borgo in borgo», visite con l'Archeoclub

Dal 19 al 21 aprile in occasione di «CampaniAlleva», la più grande fiera zootecnica del Mezzogiorno, l’Archeoclub di Benevento, in collaborazione con la Fondazione Terre Magiche Sannite, ha allestito negli spazi del Cecas una inedita mostra fotografica sulla storia del paesaggio rurale del Sannio, sia attraverso i reperti archeologici, sia attraverso le documentazioni storiche.

Questa mostra è anche occasione per presentare il «Manifesto per la tutela del paesaggio rurale», redatto dall’Archeoclub di Benevento, un documento che vuole sensibilizzare la pubblica opinione, ma anche i decisori politici, sulla necessità di un concetto più esteso di tutela, che non escluda la maggiore caratteristica del nostro territorio: la sua storia e vocazione agricola, con tutti i suoi segni e le sue caratteristiche, anche vegetali e zootecniche.

Dal momento che la fiera coincide con la giornata «Di borgo in borgo», che cade il 21 aprile, l’Archeoclub ha proposto in campo nazionale come borgo da visitare contrada Olivola.

La sezione beneventana dell’Archeoclub si rende quindi disponibile alla vista del borgo, luogo che ha notevoli caratteristiche ambientali, ma anche importanti memorie storiche, visto che di qui passava la via Latina e qui avvenne, nel 1266, lo scontro tra Manfredi di Svevia e Carlo d’Angiò. Il luogo è visitabile gratuitamente per l’arco dell’intera giornata. Sono disponibili navette gratuite che collegano la città al borgo e sul posto sono disponibili molti punti di ristoro.