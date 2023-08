Servizi sociali, il Comune di Melito rinuncia al ruolo di ente capofila dell'ambito N16. «Non abbiamo personale»

Ambito sociale di zona, il Comune di Melito rinuncia al ruolo di ente capofila all'interno dell'organismo che racchiude anche i comuni di Calvizzano, Mugnano, Qualiano e Villaricca.

E' quanto sancito in una delibera del commissario straordinario Francesco Antonio Cappetta, emanata con i poteri del Consiglio comunale. Nell’atto di indirizzo si evidenziano numerose criticità in ordine al funzionamento della struttura d'ambito. Difficoltà derivanti dalla condizione di dissesto finanziario in cui versa il Comune, acuito dalla carenza di personale e dal pensionamento dell’ultimo assistente sociale presente tra i dipendenti comunali. Ad oggi, dunque, non è escluso il rischio di uno stop all’erogazione dei servizi erogati dall’ambito anche per i vicini comuni di Villaricca, Mugnano, Calvizzano e Qualiano.