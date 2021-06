A lezione di paesaggio con L’Oro di Capri, consegnato un kit agli alunni del Gemito

Appena è stato possibile riprende le attività educative e sociali all’aria aperta l’Associazione L’Oro di Capri, ha voluto far sentire la propria voce. Attraverso un progetto di educazione alla sostenibilità ed al paesaggio, gli olivicoltori di Anacapri, hanno concordato un ciclo di incontri con la dirigente scolastaica dell’Istituto Gemito di Anacapri, Rossella Ingenito. Il primo incontro si è tenuto fine maggio nell' oliveto di Anacapri, presidio slow food, "Pino dei Monaci" nei pressi della Grotta Azzurra, dove alcuni allievi del Gemito, guidati dagli esperti di paesaggio e agronomia de L'Oro di Capri, hanno effettuato una degustazione in un percorso educativo e sensoriale sulla storia dell'olio.

APPROFONDIMENTI LUNA DI MIELE Capri, è già pienone di Vip: Luca Argentero alla... IL PERSONAGGIO Mertens cerca rifugio a Capri:dov'è finito il vero Dries? L'INIZIATIVA Covid: Capri ed Anacapri siglanoil protocollo di intesa per i...

Proprio per promuovere la passione e l’amore per il territorio caprese, educando alla tutela del paesaggio e della biodiversità, l’associazione L’Oro di Capri ha deciso di regalare a tutti gli alunni dell'Istituto Gemito di Anacapri, dall’asilo, alle elementari fino alle medie, un kit Oro di Capri. All’interno oltre ad una T-shirt e cappellino dell’associazione, anche una borraccia, per educare all’utilizzo cosciente dell’acqua e al non spreco della plastica e una bottiglia dell’olio Oro di Capri, prodotto dagli olivicoltori anacapresi. In particolare, ai giovani studenti, è stato donato l'olio Oro di capri "Cappero Blu".

Ad entrare in campo insieme all’Oro di Capri per l’educazione alla sostenibilità anche Slow Food Costiera Sorrentina e Capri che ha donato ai giovani allievi un opuscolo per sottolineare le buone prassi per un’alimentazione sana che, secondo i principi slow food, è anche buona, pulita e giusta.

I ragazzi sono stati felici ricevere il kit dalle mani del Presidente dell'Associazione L'Oro di Capri, Pierluigi Della Femina e dagli altri soci ed in segno di riconoscenza hanno consegnato delle letterine di ringraziamento ai soci per il loro impegno nella tutela del paesaggio e salvaguardia del territorio.

Un primo appuntamento si è tenuto giovedì 3 Giugno ed a seguire saranno consegnati altri kit giovedì 10 e 17 Giugno sempre dai soci de L'Oro di Capri e dal corpo docente dell' Istituto Gemito.

Il kit Oro di Capri fa parte di un progetto più ampio che sarà sviluppato dagli studenti, guidati dai loro docenti, che si svolgerà nel periodo estivo e durante tutto il prossimo anno scolastico, e che avrà come tema centrale, la tutela del territorio e il recupero degli oliveti Anacapresi.