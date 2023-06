Aeroporto Napoli Capodichino, Advanced Visual Docking Guidance System è il nuovo sistema di parcheggio informatizzato

Honeywell e Gesac, gestore dell’Aeroporto Internazionale di Napoli, hanno annunciato la prossima adozione di un sistema di parcheggio informatizzato per gli aeromobili. Si chiama Advanced Visual Docking Guidance System (A-vdgs) ed è un sistema di guida che consente ai velivoli in arrivo di raggiungere in modo sicuro ed efficiente la posizione finale di parcheggio e di migliorare la gestione delle attività preparatorie al volo successivo (turnaround).

Scelto dopo una gara d’appalto che ha visto Honeywell primeggiare dal punto di vista tecnico ed economico, A-vgds consentirà all’aeroporto di Napoli di aumentare l’efficienza operativa, di migliorare la customer experience e la sicurezza complessiva dell’aerostazione.

Il sistema servirà quattro stand con lo scopo di contribuire a ottimizzare l’utilizzo dei parcheggi e le operazioni aeroportuali, rilevando in tempo reale gli orari di arrivo e partenza degli aeromobili, oltre ad aumentare la capacità delle risorse aeroportuali. Combinando componenti hardware e software altamente specializzati e personalizzati, esso sarà integrato in un ecosistema one-gate, rispondendo al concetto operativo dell'aeroporto (ConOps).

Inoltre, grazie ad algoritmi di sicurezza avanzati, in grado di rilevare oggetti in movimento o fermi fino a 100 metri, l’A-vdgs fornisce ai piloti un importante strumento di sicurezza, in quanto esso è in grado di individuare gli ostacoli che potrebbero rappresentare un rischio per l’aeromobile e quindi, di condurre le operazioni di parcheggio in modo efficiente.

La puntuale ed efficace assegnazione dei gate, in combinazione con la visualizzazione delle rispettive attività in tempo reale sono sempre più importanti, poiché spesso consentono agli aeroporti di aumentare la capacità delle risorse dei terminal passeggeri esistenti, migliorando la sicurezza e la gestione complessiva delle operazioni. Il sistema di guida visiva per l'attracco Honeywell ed il sistema di controllo dei gate lavorano in completa sinergia aiutando a ottimizzare ulteriormente la capacità e l'efficienza aeroportuale.

«Gli aeroporti di oggi fanno sempre più affidamento su un’assegnazione efficiente dei gate e su una visione in tempo reale della loro attività per ottimizzare le prestazioni», ha dichiarato Alexander Cowen, general manager, Global Airports, di Honeywell. «Grazie al nostro A-vdgs, l’aeroporto di Napoli aumenterà la sua capacità di effettuare operazioni di gate sicure a vantaggio sia dei passeggeri che delle compagnie aeree», ha concluso il manager.