Animali, torna a Napoli l'evento «Quattrozampeinfiera»

Dopo due anni di stop, torna a Napoli la versione indoor di Quattrozampeinfiera, la «due giorni pet friendly» più famosa d’Italia e sarà proprio la Mostra D’oltremare ad ospitarla nel weekend del 9 e 10 aprile. L’area commerciale si svilupperà nei 2 padiglioni, mentre le attività sportive, prenderanno forma nella splendida cornice del parco della Mostra. I visitatori, accompagnati dai loro amici fedeli, potranno testare e acquistare prodotti e servizi, sfilare col proprio cane, scattare selfie per trascorrere due giornate di condivisione e divertimento.

Quest’anno saranno numerose le attività sportive proposte dai vari centri cinofili coinvolti: dal cani-cross all’attivazione mentale, dalla rally o all’hoopers, dalla ricerca tartufo alla ricerca persone disperse, dallo splash dog all’agility dog, dal disc dog alla puppy class…insomma, tante attività per tutti i gusti! Non mancheranno momenti fashion nell’Area Pet à Porter, una vera e propria passerella che darà grande visibilità alle marche più in del momento. Un momento dedicato ai quattro zampe di classe e ai proprietari più sofisticati. E per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione.

«L’aspettativa nei confronti di Napoli e la Campania in generale, è alta. Oltre ad essere un territorio pet friendly - dichiara Alessandra Aspesi, Responsabile comunicazione e marketing di Quattrozampeinfiera – si dimostra sempre partecipativo e caloroso. La manifestazione rappresenta un vero e proprio momento di intrattenimento educativo che da 10 anni caratterizza tutte e 5 le tappe italiane. Dopo le cancellazioni a causa della pandemia, nella prima tappa romana, abbiamo potuto apprezzare la presenza di ben 21.500 visitatori. Due giorni indimenticabili di emozioni, divertimento, sensibilizzazione, shopping e protagonismo che siamo felici di riproporre a Napoli!».

Quattrozampeinfiera è una grande fiera che coinvolge aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, toelettatori, associazioni benefiche, stilisti, influence per un mondo a misura di cane e gatto!