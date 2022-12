Bagnoli, via ai lavori di ristrutturazione del condominio di Poste Italiane

Sono partiti oggi i lavori del condominio di Bagnoli al cui interno si trova l’ufficio di Poste Italiane, in via Ascanio. L’edificio, ex cinema Roma, era ormai in stato di enorme degrado murario, oltre a problemi interni a cui sta provvedendo la proprietà.

Grazie al Super eco sisma bonus 110% e al lavoro - portato avanti per un anno - coordinato del consigliere municipale Sergio Lomasto con i tecnici e i condomini, i lavori di ristrutturazione sono ufficialmente partiti, superando anche il bocco dei crediti e dei finanziamenti. Durante le operazioni, che dovrebbero terminare entro il primo dicembre 2023, i condomini del fabbricato potranno continuare ad abitare al suo interno.