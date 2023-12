«Basta incidenti stradali», l'impegno del Rotary nelle scuole

«La Strada Siamo Noi» è il titolo del convegno sulla sicurezza stradale svoltosi nell'Istituto superiore Ferdinando Galiani di Napoli e organizzato dalla dirigente scolastica Antonella Barreca, unitamente con il Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo e il G.RO.C. (Gruppo Rotariano Comunitario) sulla sicurezza stradale. Nell’Aula Magna dell’Istituto, alla presenza di oltre 200 alunni, si è discusso di questa grave problematica che nel 2022 ha fatto registrare, sulle strade italiane, 3.159 incidenti mortali: circa 9 morti al giorno, oltre a 40.000 casi di infermità permanenti.



La fascia di età maggiormente colpita - è merso nel corso degli interventi - è quella compresa tra i 16 ed i 28 anni. In Campania lo scorso anno si sono verificati 9.821 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 228 persone e il ferimento di altre 14.002. Da qui l'importanza che l'educazione stradale sia trattata costantemente nei programmi scolastici, è stato evidenziato dai vari relatori, tra i quali il presidente del Rotary Napoli Castel dell'Ovo Mario Schiano e il past president Renato Silvestre, quest'ultimo promotore di diverse iniziative nazionali nelle scuole e nell’occasione responsabile per il Sud Italia del G.RO.C.

sulla Sicurezza Stradale.



Nato nel Distretto rotariano di Brescia e oggi estesosi a macchia di leopardo in tutta Italia, il G.RO.C. è fortemente impegnato sul tema per impulso del presidente Riccardo Gozio che con tutto il consiglio direttivo ha voluto organizzare, anche con l'ausilio della Polizia di Stato, un corso di educazione stradale nelle scuole, denominato: «Alfieri della Sicurezza Stradale»: l'obiettivo è formare i giovani che, una volta preparati, possano diffondere ad altri studenti sia della propria scuola, sia di altri istituti, «il saper vivere la strada» e comportarsi responsabilmente alla guida. Il convegno è terminato con un concerto a cura dell’Orchestra di Chitarre dell’Istituto Moscati di S.Antimo, in ricordo dell’alunna Maya, falcidiata, anni fa, sulle strisce pedonali, proprio davanti all’Istituto mentre si apprestava ad andare a scuola.