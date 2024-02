Cumana, interrotta la circolazione dei treni tra Bagnoli e Pozzuoli

«Motivi tecnici», sospeso il transito dei treni lungo una tratta della Cumana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che in una nota fa sapere come «causa motivi tecnici, sulla linea Cumana la circolazione ferroviaria sulla tratta Bagnoli-Pozzuoli è stata interrotta».

Per questo motivo i treni in partenza da Montesanto saranno limitati a Bagnoli mentre quelli in partenza da Torregaveta termineranno la corsa a Pozzuoli. Sempre Eav fa sapere che «sarà istituito servizio sostitutivo con bus tra le stazioni di Bagnoli e Pozzuoli».