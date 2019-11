La palestra è sempre più techno: sbarca anche a Napoli l'elettrostimolazione wireless che elimina la cellulite e tonifica gambe e glutei

È il nuovo sistema di allenamento che unisce i classici esercizi da palestra con l’elettrostimolazione wireless, cioè senza fili. Una moda che nasce negli Stati Uniti tre anni fa e che sta conquistando sempre di più anche l’Italia. La sessione di workout dell’Ems (questo il nome della nuova disciplina) dura solo 20 minuti, a causa della pesantezza degli esercizi, e si fa indossando dei particolari elettrodi che assomigliano a una tuta che sono comandati a distanza dal personal trainer.

È un modo veloce e intensivo di prendersi cura del proprio corpo. I risultati sono evidenti in un periodo abbastanza breve, ma non è consigliato praticare questo tipo di allenamento più di due volte alla settimana, a causa del grande sforzo che richiede. L’esercizio consiste nell’aumentare la stimolazione dei muscoli attivandoli fino agli strati più profondi con lo scopo di stimolare l'attività metabolica accelerando in maniera duratura il metabolismo. A iscriversi ai corsi di Ems sono soprattutto le donne, poiché aiuta a combattere la cellulite ed è molto utile per tonificare gambe e glutei, ma sono molti anche gli uomini che si stanno avvicinando, un po’ per curiosità, un po’ per testare i benefici della tendenza made in Usa. Di solito l’allenamento è in coppia oppure in sessioni singole, per far sì che l’istruttore abbia sempre sotto controllo l’intensità dell’allenamento.



Ultimo aggiornamento: 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come spiegapersonal trainer che per primo ha portato la nuova tendenza del fitness a Napoli: «È un sistema di allenamento adatto a tutti, l’unica controindicazione è per chi ha problemi cardiaci, e, in modo veloce garantisce risultati. È il tipo di allenamento adatto a chi ha una vita frenetica e che quindi non ha molto tempo da passare in palestra». E i? L’istruttore conferma che è accessibile a tutti e che molti acquistano, ritenendo questo tipo di esercizio più che sufficiente per restare informa. La tecnologia unita allo sport sta conquistando sempre più pubblico, decretando un successo sempre maggiore dell’allenamento 2.0.