L'Arci Scampia conquista il primo Memorial Sacco

Il nome di Alessandro Sacco glorificato dalla vittoria dell'Arci Scampia. È andata alla formazione del presidente Piccolo, dopo quattro giorni di gare, l'edizione 2023 del memorial intitolato al giovane giornalista sportivo napoletano scomparso nel giugno scorso dopo aver cantato le gesta del Napoli di Spalletti scudettato.

Quattro squadre nel trofeo maschile, sei in quello femminile.

In campo i giovani. Maschi e femmine, perchè il calcio giovanile e quello femminile erano le passioni di Sacco perchè credeva nel futuro, perchè i sogni rotolano proprio dietro quella sfera, magari seguendo la linea del fallo laterale. Entusiasmo, sorrisi e voglia di giocare, c'è stato tutto questo a Scampia in questi giorni e l'aggregazione, quella che solo il calcio sa creare, l'ha fatta da padrone.

La prima Edizione del Memorial si può archiviare tra applausi e sorrisi. Nel torneo femminile successo in finale del Napoli femminile per 5-0 sull'Abatese. Napoli femminile che in semifinale aveva battuto 6-1 la Pro Calcio Napoli. Abatese che aveva avuto la meglio dell'Arci Scampia 4-0. In campo maschile vittoria dell'Arci Scampia 1-0 sul C.Azzurro. In semifinali successi rispettivamente su Materdei 2-1 e Sport Village 1-0. Nel girone eliminate Melito e Turris. Ad assistere allo spettacolo, l'ex calciatore azzurro, il baronetto di Posillipo Gianni Improta, i giornalisti Maurizio Nicita e Gianluca Gifuni, Valeria Grasso della Fondazione Cannavaro/Ferrara, Padre Alessandro Gargiulo per il mondo ecclesiastico, Giuliana Tammaro Vice Presidente LND Campania, Eduardo Seno Vice segretario Comitato Regionale Campania.