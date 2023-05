Napoli, centro commerciale green e nuovo parco: si accelera per l'area di Ponticelli

Un nuovo centro commerciale sarà realizzato a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, insieme a un nuovo parco e al recupero di un'antica edicola votiva che rischia di crollare per il degrado. É quanto previsto dal progetto di rigenerazione di uno spazio di oltre dodicimila metri quadrati posto tra via Argine e via Principe di Napoli, a due passi dal centro storico del quartiere di Napoli Est.

Per l'area - di proprietà della società SACI, promessa in vendita a Lidl Italia - è in corso l'iter nell'ambito di un PUA, piano urbanistico attuativo.

L'ex complesso industriale - che in passato ha ospitato anche la Fiammante - lascerà spazio non soltanto a un nuovo punto vendita del noto supermercato ma anche a un parcheggio, a un'area per animali domestici e a spazi per lo svago e l'intrattenimento. In particolare, il giardino attrezzato, di quasi duemila metri quadrati, sarà caratterizzato da superficie a verde attraversate da percorsi pedonali con pavimentazioni permeabili. In ottica green anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico per l'energia elettrica e di un impianto solare termico per produrre acqua calda.





É quanto descritto negli atti con cui il Comune di Napoli ha approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del PUA.

Il quadro economico di queste, da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ammonta a oltre 677mila euro.

Si prevede, infatti, la riqualificazione generale della viabilità esistente sia in via Argine che in via Principe di Napoli: manutenzione della segnaletica, degli attraversamenti perdonali, delle aiuole e del verde esistente, dei marciapiedi. Il privato metterà mano anche al rifacimento del tappetino di asfalto e manutenzione straordinaria del sistema di smaltimento delle acque piovane. Inoltre, sarà ampliata la profondità del marciapiede a ridosso dell'area privata, ripavimentato con lastre tipo pietra lavica, e saranno realizzati gli scivoli per le persone diversamente abili insieme a dissuasori in pietra lavica.

Il piano include il recupero dell'antica edicola posta in via Principe di Napoli: il manufatto è senza alcuna manutenzione da decenni ed è particolarmente consumato dalle intemperie. É parte di cinque edicole ubicate nella stessa zona di Ponticelli e realizzate nella prima metà dell’Ottocento in corrispondenza degli ingressi delle “curtine” o di altri edifici. Esse custodivano immagini di santi o scene del vangelo esprimendo la forte devozione della comunità locale: ciò è testimoniato dai pannelli maiolicati, staccati dalle edicole degradate, custoditi nella vicina Chiesa di Santa Croce in via Napoli.

Prosegue, dunque, l’iter per realizzare il piano di rigenerazione dello spazio che è abbandonato da alcuni lustri. Esso insiste in un’area del quartiere ad altissima densità abitativa, a ridosso delle zone di Santa Croce e di Porchiano e lungo una strada particolarmente trafficata. Saranno necessari ulteriori passaggi burocratici affinché si possa arrivare al cantiere e, quindi, all’effettiva realizzazione.