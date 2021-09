Colombario di via Pigna in abbandono: cassonetti e rifiuti sul monumento romano

Assediato dai cassonetti e rifiuti ma non solo. È la triste istantanea, circa le attuali condizioni del Colombario Romano di Via Pigna, a Napoli.

Abbandonato fra sporcizia e rifiuti, il Mausoleo Romano, giace in una posizione stranamente inclinata da decenni, ma è stato sottoposto a misure di prevenzione, soltanto nel 2020.

Ingabbiato in una struttura di tubi innocenti, in attesa di un restauro che stenta ad arrivare, il monumento romano, mostra parte dell'impalcatura distaccata dalla struttura che dovrebbe sorreggere.

Importante monumento funerario di epoca romana, probabilmente costruito intorno al I - II secolo d.C. , testimonia la presenza di una luogo dedicato alle sepolture, nei dintorni di un fiorente villaggio agricolo.