Napoli Est, buche e dissesti: strade di Ponticelli come colabrodo

Buche, dissesti, cordoli saltati. Le strade di Ponticelli, quartiere nella zona est di Napoli, versano in cattive condizioni da tempo, pericolose per chi è alla guida così come per i pedoni. Le piogge di questi mesi stanno nettamente peggiorando la qualità di carreggiate e marciapiedi per i quali occorre manutenzione costante.

Via Bartolo Longo, via Argine, via Angelo Camillo De Meis, via Mario Palermo, via Provinciale Botteghelle di Portici sono le arterie maggiormente interessate dai dissesti. Non mancano le strade secondarie, anch'esse totalmente da riqualificare, come via Luigi Piscettaro, via Luigi Franciosa, via Purgatorio. E ancora via Principe di Napoli, via Provinciale delle Brecce, viale Fratelli Grimm, viale Ernest Hemingway.

Molte strade del quartiere di Napoli Est restano senza alcun tipo di manutenzione straordinaria e ordinaria da diversi anni. Si interviene - quasi sempre su richiesta dei cittadini - con "toppe" di asfalto per provare a ripristinare le più evidenti situazioni di pericolo. Danni importanti ai veicoli e pericoli per i pedoni, in ogni caso, restano evidenti. Inoltre, negli ultimi anni molte strade di Ponticelli, così come quelle di tutta la città, sono state interessate dai lavori per la posa dei cavi della fibra ottica: operazioni che, però, riguardando solo una porzione della carreggiata creando dissesti che peggiorano in poco tempo la qualità del manto stradale. La pioggia, abbattutasi in modo violento negli ultimi tempi, peggiora le circostanze.

La manutenzione delle strade secondarie rientra tra le competenze della municipalità che non ha risorse proprie per poter procedere ai lavori. Le arterie principali, invece, spettano all’amministrazione comunale.

