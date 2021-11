Napoli Est, la maestra è in malattia e si anticipa l'uscita dai bambini dal nido: disagi per genitori

Disagi per bambini e genitori della zona orientale di Napoli per una situazione sorta nell’asilo nido comunale 'Il laghetto' nel quartiere San Giovanni a Teduccio, proprio di fronte al parco Troisi e alle palazzine del Bronx.

Nella giornata di ieri i genitori sono stati contattati dalle insegnanti in mattinata con la richiesta di recarsi a scuola per prelevare i propri figli alle 12:45: dunque, prima del normale orario di uscita fissato alle 15:45 per coloro che usufruiscono del tempo pieno. Difatti, a causa dell'assenza per malattia di una maestra, il personale non è riuscito a coprire l'intera giornata dovendo rispettare il numero massimo di bambini assegnabili a ogni educatore oltre che il numero massimo di ore di servizio. La situazione si è ripresentata anche per la giornata odierna nella quale i genitori, su richiesta degli stessi docenti, hanno portato i bambini alle ore 9 e non alle 8 per il medesimo motivo. Oggi, però, visto il numero ristretto di bambini effettivamente presenti in classe per altri motivi, non è stato necessario anticipare l'orario di uscita.

Dunque, il problema è relativo alla sostituzione della docente in malattia. La scuola, a quanto si apprende da alcuni genitori, aveva richiesto la sostituzione agli uffici della VI Municipalità del Comune di Napoli (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) ma questa non è stata garantita. Lo conferma anche Sandro Fucito, neo-presidente della Municipalità di Napoli Est, il quale è stato contattato da alcuni genitori allarmati dalla circostanza e dai relativi disagi. Difatti, per alcuni di essi è particolarmente difficoltoso poter raggiungere la scuola in orari diversi da quelli ordinari in quanto impegnati a lavoro. Altro aspetto da considerare è quello relativo alle ore di scuola che vanno perse per i bambini. Di qui le lamentele e la richiesta di un chiarimento all'ente di prossimità: il presidente Fucito li incontrerà negli uffici di via Altripaldi venerdì mattina.

Per mamme e papà è inammissibile che si debba venire a conoscenza del problema durante la mattinata stessa e di doversi organizzare in poche decine di minuti per poter raggiungere il nido per mancanza di organizzazione del personale pur riconoscendo il diritto della docente di assentarsi per motivi personali. Su tale punto il presidente Fucito specifica che le restrizioni covid-19 e i relativi protocolli hanno limitato la possibilità di mobilità dei docenti. L'impegno è di adoperarsi per garantire un meccanismo di sostituzione effettivo in caso di necessità come avvenuto negli ultimi due giorni nel nido di San Giovanni a Teduccio dove per quindici bambini sono in servizio tre insegnanti.