Napoli, le farmacie sono pronte a vaccinare: a Fuorigrotta inaugurato il nuovo hub

L'Italia continua a passo svelto la campagna vaccinale che si fortifica con il contributo delle farmacie presenti sul territorio nazionale: le strutture scendono in campo e diventano un punto vaccinale a tutti gli effetti.

Tra Napoli e provincia sono 498 le farmacie che hanno aderito all'intesa con la Regione, alcune hanno deciso di ampliarsi allestendo spazi esterni da dedicare esclusivamente alle vaccinazioni, come nel caso della Farmacia Cotroneo - del quartiere Fuorigrotta di Napoli - che ha preso in fitto l'ampio spazio della palestra delle Scuole Pie.

L'hub vaccinale si trova a pochi passi, dista circa 150 metri dalla farmacia; oggi è stato ufficialmente inaugurato con la benedizione sia del centro che dell'intera squadra che vaccinerà: «Il sacerdote delle Scuole Pie - padre Salvatore Burgio - ha voluto benedire tutto lo staff che opererà qui nel centro vaccinale: un bel viatico per sentirci ancora più sereni nel progetto che stiamo mettendo in campo», è il commento del titolare della Farmacia Cotroneo, Paolo Cotroneo.

Da come annunciato dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il 7 giugno le farmacie partiranno con le somministrazioni del vaccino: «Lunedì è il giorno di start - commenta Cotroneo - quindi tutte le farmacie napoletane partiranno nello stesso giorno per scrivere una nuova pagina storica e dare un aiuto al servizio sanitario nazionale». Anche il Presidente Federfarma di Napoli, Riccardo Maria Iorio, ribadisce la puntualità nella risposta delle farmacie che ormai sono pronte da tempo e aggiunge: «Non vediamo l'ora di iniziare questa campagna vaccinale per contribuire a raggiungere il risultato e l'obiettivo di vaccinare il maggior numero di persone entro agosto».

Tra i presenti all'inaugurazione anche il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli, Vincenzo Santagada, che sottolinea il grande riconoscimento del Ministero della Salute e degli altri enti politici, per la responsabilità, la competenza e l'affidabilità che veste la categoria dei farmacisti: «Ci hanno riconosciuto come i sanitari più nobili e benemeriti del nostro paese».

I farmacisti si sono appositamente formati per la somministrazione del vaccino; una nuova sfida professionale: «Siamo scesi in campo in prima persona, impegnandoci molto in questa nuova sfida e spero che serva per accelerare la campagna vaccinale - commenta Ludovica Cotroneo, farmacista - Abbiamo seguito il corso per vaccinatori dell'Istituto Superiore di Sanità e abbiamo formato tutto il personale. Crediamo in questa nuova avventura: noi farmacisti siamo sempre presenti sul territorio per contribuire alla ripresa».

L'apertura del nuovo punto vaccinale sicuramente agevola i cittadini e in particolare i residenti del quartiere Fuorigrotta: «Noi dobbiamo fare il possibile per favorire la rete vaccinale sul territorio - commenta Diego Civitillo, presidente della X municipalità di Napoli - quindi è fondamentale che si aprano nuovi centri gestiti da farmacie che hanno già di per sé una rete di assistiti; questo consentirà di accelerare le vaccinazioni territoriali e ci aiuterà anche a decongestionare i poli che sono già attualmente esistenti».

La Farmacia Cotroneo è pronta ad accogliere anche i clochard - ai quali verrà inoculato il vaccino - ad annunciarlo è Sanny De Vita, coordinatrice Napoli Ovest e segretario vicario regionale dell'Associazione Cittadinanzattiva e Tdm: «La mia associazione ha formato una vera rete: si è unita alla municipalità e alla Caritas per sostenere la vaccinazione dei senza fissa dimora. Con una grande sinergia abbiamo superato anche le difficoltà legate alla burocrazia - per i senzatetto privi di documenti di riconoscimento - e, con la disponibilità di Paolo Cotroneo, inizieremo a vaccinare i senza fissa dimora della nostra zona».

La scorsa domenica il punto vaccinale della Farmacia Cotroneo ha partecipato al V-day delle farmacie ed è riuscito ad inculare 100 dosi di Johnson & Johnson agli over 40 che avevano effettuato una preadesione durante le settimane precedenti. L'hub è composto da 4 box per la somministrazione del vaccino, un'area dedicata al primo pronto soccorso - attrezzata con medicinali e defibrillatore - e un'area d'osservazione post vaccinazione che presenta diverse postazioni: qui il paziente può accomodarsi e attendere il periodo di osservazione previsto di almeno 15 minuti (al fine di controllare se si verificano reazioni avverse).