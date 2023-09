Napoli, nuove giostre nel parco di Barra: sprint finale per riaprire il bene comunale

C'è attesa per la riconsegna del parco comunale di Villa Letizia. Il polmone verde di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, è negato al pubblico da diversi anni e, negli ultimi mesi, è al centro di un progetto di riqualificazione. La prevista riapertura del bene a fine giugno non si concretizzata ma sono evidenti i miglioramenti raggiunti dopo l'incuria e il degrado.

Sono numerosi gli interventi realizzati nei ventimila metri quadrati dello spazio comunale attraverso un progetto finanziato dal Piano Strategico di Città Metropolitana. Con 330mila euro è stato possibile mettere mano ai danni di vandali e alla mancanza di cura e manutenzione durata quasi due lustri. Gli operai, infatti, hanno lavorato sodo per eliminare quintali di erbacce e rifiuti, liberare l'impianto fognario dal terreno, rimuovere i pericoli in numerosi punti e recuperare i diversi manufatti presenti nella struttura che insiste in una zona di Barra particolarmente popolosa: siamo a ridosso di corso Sirena e di diversi complessi di edilizia residenziale.





Negli ultimi giorni, come hanno potuto notare i residenti, sono state installate nuove giostre per bambini in un'area del parco prossima all'ingresso principale. Hanno preso il posto di quelle che arricchivano il parco diversi anni fa prima di finire completamente distrutte per mano di delinquenti così come capitato ad altri elementi di arredo e decoro del bene pubblico. Non meno importante lo sforzo per recuperare i due edifici posti al centro del polmone verde: si tratta di due chioschi in cui saranno ospitati i servizi igienici e una buvette a servizio di chi frequenterà il parco. Il punto sui lavori realizzati e sugli sforzi ancora necessari sarà fatto attraverso un sopralluogo previsto nelle prossime ore, così come specifica Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità del Comune di Napoli, ente cui spetterà la gestione ordinaria del parco al termine dei lavori.

Le particolari condizioni di degrado in cui versava la struttura hanno reso necessario ulteriori lavori rispetto a quelli progettati e lo slittamento della chiusura del cantiere.

Al momento non ci sono dettagli sui tempi di riconsegna del parco di Barra alla cittadinanza ma è già evidente la difficoltà di gestirlo vista la mancanza di personale specializzato nella cura del verde e il numero ridotto di addetti alla sorveglianza. Un sostegno nella manutenzione ordinaria potrebbe arrivare grazie al coinvolgimento di associazioni o altre realtà del territorio o, ancora, del privato cui dovrebbe essere affidata la gestione della buvette.

Intanto la Municipalità sta operando per garantire la manutenzione del verde in numerose aree dei quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Le attività si concentrano innanzitutto nelle scuole che riaprono ad alunni e docenti a partire dalla prossima settimana: a garantire pulizia e messa in sicurezza dei cortili dei numerosi plessi scolastici di Napoli Est è un’impresa scelta dall’ente municipale con l’indicazione di ultimare le operazioni in tempi rapidi così da accogliere al meglio giovanissimi e personale.

Zero giardinieri e poche risorse economiche non consentono di intervenire adeguatamente sull’importante patrimonio verde dell’ampio territorio orientale: si tratta di migliaia e migliaia di metri quadrati tra parchi pubblici, aiuole e aree verdi su strada e in luoghi aperti cui si aggiungono 885 alberi e il verde a ridosso di sedi istituzionali, centri anziani e biblioteche.