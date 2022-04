Napoli, Virgin Active inaugura il nuovo club a Santa Lucia: «È un forte segnale di ripresa»

Si è aperto un nuovo club in città, un luogo unico ed esclusivo dedicato agli amanti del fitness e del benessere: Virgin Active Santa Lucia. Così si espande ulteriormente la realtà della Virgin - già leader internazionale nel settore fitness e wellness - che non a caso sceglie la città partenopea per inaugurare il suo secondo centro.

Napoli sposa perfettamente lo spirito Virgin: è una città energica, viva, legata alle sue tradizioni, sì, ma che rivolge uno sguardo al futuro e all'innovazione. Anche la scelta della location lascia senza fiato: il nuovo club apre le sue porte in uno dei posti più suggestivi ed iconici della città, a due passi dal Golfo e da Castel dell'Ovo, ovvero nel borgo Santa Lucia e precisamente in via Nazario Sauro 17.

«È un nuovo tempio dedicato al mondo del fitness. - commenta Alessandro Garibaldi, communication director Virgin Active Italia - A disposizione dei nostri clienti ci sono 4000mq, 7 sudi di allenamento - un'area relax con Spa - e una piscina di 25mq che affacciano sul mare della città» che sicuramente rappresenta «un elemento in più che valorizza la struttura e il territorio». Tra le esperienze fitness più gettonate si ritrovano gli allenamenti funzionali su Grid o corsi come Boxing, Cross Active, Cycling, Reformer Pilates, Yoga e tanti altri ancora.

L'inaugurazione della nuova struttura segna anche un momento particolarmente simbolico: il club diventa l'emblema di rinascita per un settore che ha palesemente sofferto durante gli ultimi due anni di pandemia. Con il nuovo club si sono creati circa 50 nuovi posti di lavoro: un forte segnale di fiducia e speranza verso la città partenopea. Ma l'apertura è l'occasione per lanciare «un messaggio anche simbolico per quanti, dopo gli ultimi anni, sentono l’esigenza di riacquistare fiducia e tornare a prendersi cura di se stessi e del proprio benessere».

Club Virgin Santa Lucia si distingue dal primo centro fitness aperto in città, ovvero dalla Virgin Active Napoli Med, perché è «un club Collection, ovvero appartiene alla fascia più importante di tutti i club della Virgin ed è l'unico club Collection presente in Sud d'Italia - commenta Sara d'Amore, general manager club Virgin Active Santa Lucia - La sua particolarità risiede nella cura del dettaglio e nell'eccellenza dei servizi offerti al cliente a partire dalla location». Ma non solo. Un'esclusività che emerge «anche dal tipo di livello degli attrezzi e di corsi proposti al pubblico napoletano».

Ma come è cambiato il modo di allenarsi? «Oggi si parla tanto di allenamento ibrido. Una parola che si spiega facilmente: possiamo sentirci liberi di decidere dove, come e quando allenarci. Quindi se preferiamo un allenamento in presenza in una struttura come questa, con trainer ed altri soci, oppure se alternare allenamenti outdoor, ovvero all'aria aperta, con attività di running o corsi organizzati anche all'interno dei parch». Un'altra valida opzione «è allenarsi da casa collegandosi semplicemente dal proprio smartphone», spiega Alessandro Garibalidi. «Questo sicuramente comporta di avere a disposizione tutto il possibile all'interno di un unico club - chiosa Ilario Volpe, exercise experience director Virgin Active Italia - Un'esperienza di fitness che ti coinvolge sia in presenza, sia da casa, con on demand, che fuori casa. Ovunque tu voglia».

Sono già circa 1000 i nuovi iscritti al club che da lunedì 11 aprile potranno iniziare ad allenarsi. Ma le novità non finiscono qui. Questo week end - sabato 9 e domenica 10 aprile - la Virgin Active Santa Lucia accoglierà chiunque vorrà visitare il nuovo club per ammirare i nuovi spazi e prendere confidenza con i corsi di fitness già collaudati da alcuni volti noti come il nuotatore olimpico Massimiliano Rosolino, lo showman Stefano De Martino e l'attrice Ilenia Lazzarin.