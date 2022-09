Neapolis Marathon, il sindaco Manfredi e il maestro Lello Esposito presentano la nuova medaglia

Porta la firma del maestro Lello Esposito la medaglia celebrativa della seconda edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara sulla distanza di 42,195 km in programma domenica 23 ottobre. Una vera e propria opera d’arte che sarà consegnata dagli organizzatori ad ogni atleta iscritto alla maratona, alla mezza maratona e alla Sea Run non competitiva all’arrivo in piazza del Plebiscito e che raffigura la sirena Partenope, fortemente legata alla storia e alla tradizione della città di Napoli

Per presentare la medaglia e svelare le curiosità legate all’opera, lunedì 5 settembre, alle ore 12, è in programma una conferenza stampa presso la sala giunta di palazzo San Giacomo alla quale è annunciata la presenza del sindaco Gaetano Manfredi.

Insieme al primo cittadino e al maestro Esposito, è prevista la partecipazione anche dell’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante; della presidente del consiglio comunale di Napoli, Enza Amato; del presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli; del presidente del comitato regionale Fidal, Bruno Fabozzi; dei rappresentanti di Italiana Assicurazioni; del presidente della Neapolis Marathon, Maurizio Marino.