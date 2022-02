Voli Napoli-Grecia, EasyJet lancia nuove rotte: pronte dalla prossima estate

Grazie al progressivo allentamento delle restrizioni ai viaggi e al continuo miglioramento delle previsioni di traffico per la prossima estate, EasyJet - compagnia aerea leader in Europa - annuncia oggi un primo gruppo di nuove rotte che saranno operate da e per l'Italia nella prossima stagione estiva.

Da giugno decolleranno tre nuove rotte dall'aeroporto internazionale di Napoli verso le soleggiate isole della Grecia: Kos, Santorini e Cefalonia, tutte collegate allo scalo partenopeo con due frequenze settimanali.