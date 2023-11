Parco Mascagna, lavori fermi: petizione e sit-in di protesta

Cresce il malcontento tra i tanti napoletani per il verde pubblico negato. Ad aggravare la situazione contribuisce notevolmente lo stato precario nel quale versano i pochi parchi e giardini pubblici presenti. Nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, con circa 120mila residenti, oltre al parco della villa Floridiana, dove di recente si è registrata la visita a sorpresa del ministro della cultura, Sangiuliano, che ha riscontrato forti criticità nella gestione del parco borbonico, annunciando la creazione del polo autonomo Musei Nazionali del Vomero, resta nell'occhio del ciclone anche un'altra area a verde pubblico presente sulla collina partenopea.

Si tratta del parco comunale Mascagna, già conosciuto come giardini di via Ruoppolo, uno dei pochi spazi a verde pubblico, a disposizione dei residenti di un'area densamente popolata, a confine tra i due quartieri collinari, che purtroppo da oltre due mesi è stato chiuso fino alla conclusione dell'intervento denominato Riqualificazione del Parco Mascagna, lavori che però sino ad oggi non risultano neppure ancora iniziati mentre il parco versa in uno stato di degrado e d'abbandono sempre più evidente. A intervenire sulle annose vicissitudini del parco comunale è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

Sulla vicenda Capodanno ha anche promosso una petizione online sulla piattaforma change che ha già superato 250 sottoscrizioni mentre per domenica prossima è annunciata una manifestazione di protesta.