Napoli, Clementino e Achille Lauro al Pausilipon: musica e sorrisi per i piccoli pazienti

Achille Lauro e Clementino insieme per regalare sorrisi e un pomeriggio di spensieratezza ai bambini in cura presso l’ospedale Pausilipon di Napoli. È stato un concerto speciale quello che Achille Lauro e Clementino hanno tenuto oggi nel polo oncologico dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon.

Ad accompagnarli, con pianoforte e percussioni, i musicoterapisti dell’ospedale e i piccoli pazienti in cura presso il Polo oncologico pediatrico di Napoli, a cui gli artisti hanno regalato alcune ore di svago cantando insieme a loro, ai genitori e al personale sanitario.

La visita, organizzata in sinergia con l’azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono-Pausilipon e con la «Fondazione Santobono-Pausilipon», è proseguita nei reparti dove Achille Lauro e Clementino hanno incontrati i piccoli che non potevano lasciare le stanze.

«È stata una giornata ricca di attesa, di sorrisi e di emozioni per i nostri piccoli pazienti. Momenti come questi sono fondamentali perché sono parte integrante dei percorsi di cura» ha dichiarato Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Aorn Santobono-Pausilipon. «Achille Lauro e Clementino, che ringraziamo per questa bellissima giornata, hanno compreso appieno il valore terapeutico dell’arte. Vedere l’emozione sui volti dei nostri ragazzi ci riempie il cuore» concludono Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttrice e presidente della «Fondazione Santobono-Pausilipon».