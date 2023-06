Napoli, distrutta l'irrigazione inaugurata a piazza Vittoria

Vandalizzati quindici irrigatori di piazza Vittoria a tre mesi dalla cerimonia di rinascita. La piazza rinnovata era stata inaugurata a inizio marzo, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi la grande novità è proprio l'irrigazione automatica, garantita dal progetto dell'associazione 100% Naples.

Ieri mattina la scoperta del danneggiamento, comunicata con una nota ufficiale dell'associazione che ha in gestione il verde ella piazza: «Sono una quindicina gli irrigatori vandalizzati nelle scorse ore.

Un impianto d’irrigazione che su Piazza Vittoria non era mai esistito, che stava dando i suoi frutti in un percorso di riqualifica dell’area. Per fortuna c’è chi lavora per dare una mano in maniera pronta ed efficente, e nella giornata di domani provvederà a risolvere il problema. Il fatto, ne abbiamo avuto conferma, è stato commesso alle 4 di notte, orario in cui parte l'irrigazione».

Secondo le testimonianze a distruggere l'impianto sono stati i disperati che di notte dormono nel prato e che erano infastiditi dai getti d'acqua: «Sono le stesse persone che fanno i loro bisogni sui prati - è scritto nella nota - noi troviamo di tutto a terra, dai coltelli a tanto altro...»