San Gregorio Armeno, l'assalto degli ambulanti: dall'artigianato alla contraffazione

Da strada famosa in tutto il mondo per l'arte presepiale, a via invasa dagli ambulanti che vendono merce contraffatta.

È stato questo, la scorsa domenica, il destino di San Gregorio Armeno. Seconco alcune segnalazioni da parte dei cittadini, molti ambulanti approfittando della chiusura dei negozi e delle storiche botteghe, hanno esposto in strada la propria mercanzia.

Il fenomeno non ha lasciato indifferenti i turisti che sono passati in zona. In tanti avrebbero chiesto ai pochi commercianti presenti come tutto ciò fosse stato possibile. Eppure, sembrerebbe che non si sia trattato di un episodio isolato. Anche in altre giornate durante le quali i negozi sono stati chiusi, San Gregorio Armeno ha visto come 'per magia' apparire gruppi di ambulanti che hanno sistemato i loro prodotti falsi in strada.

Una prassi illegale che cozza con la bellezza e l'importanza di una zona di assoluto prestigio a Napoli e nel mondo, da un punto di vista storico, culturale ed economico.