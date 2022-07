Napoli, Aldo Campagnola è il nuovo presidente del Posillipo

Aldo Campagnola è il 32esimo presidente del Circolo Nautico Posillipo. La nuova guida rossoverde ha raccolto 270 voti, superando Bruno Caiazzo (220) e Filippo Parisio (104). Hanno votato in 603, 450 online e 153 in presenza.

«Sono emozionato ed è un grande onore. Desidero ringraziare il presidente Parisio per il lavoro svolto, fantastico e di grande cuore», dichiara al termine dello scrutinio Campagnola. «Intendo ringraziare gli amici, i colleghi e i consoci Caiazzo e Parisio, che si sono misurati in questa competizione molto bella, a tratti divertente, e corretta in un clima disteso», tiene a precisare Campagnola.

«Ringrazio la famiglia sociale ma anche chi non ci ha scelti, perché siamo una cosa sola. Ringrazio chi ha partecipato e la squadra che mi ha sostenuto. Infine ringrazio la mia compagna Giorgia e mio figlio Riccardo. Ci attende un grande lavoro, c'è tanto da fare», conclude raggiante e visibilmente emozionato Aldo Campagnola.