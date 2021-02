Coppia di anziani investiti nel Napoletano, in ospedale: il marito è in codice rosso

Anziani investiti in viale Della Resistenza, al confine tra i comuni di Marano e Calvizzano. Sono marito e moglie e stavano attraversando la strada quando sono stati centrati in pieno da un'auto che proveniva dal comune di Marano. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. L'uomo, un 80 enne del posto, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Marano intervenuti poco fa, è in condizioni serie. La strada in cui è avvenuto il sinistro è tra le più pericolose dell'hinterland. I militari dell'Arma hanno fermato il guidatore di un'autovettura che potrebbe aver investito i coniugi.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente a Napoli, 72enne muore schiacciato da un Tir: inutile la... L'INCIDENTE Incidente a Napoli, anziano investito e ucciso da una Volante della... L'INCIDENTE Investe e uccide anziano senza fermarsi:pirata della strada preso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA