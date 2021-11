Asl Na2 Nord, open day per la terza dose negli hub, dal medico e in farmacia

Contrasto al Covid, dall’Asl Napoli 2 Nord l’invito a tutti i cittadini residenti - cui è stata somministrata da oltre sei mesi la seconda dose del vaccino anti Covid - di effettuare il terzo richiamo. Modalità open day per ricevere la somministrazione: di fatto non è necessaria alcuna prenotazione ma è sufficiente presentarsi dalle 8 alle 20 in uno degli otto hub vaccinali allestiti dall’Azienda sanitaria. Solo per il centro vaccinale di Ischia, invece, ci si può recare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Il sabato dalle 9 alle 18. A Procida le vaccinazioni per le terze dosi sono somministrate tutte le domeniche dalle 9 alle 17. Anche nel territorio dell’Asl Na2 Nord, inoltre, i cittadini potranno recarsi in una delle settanta farmacie abilitate. In alternativa, è possibile rivolgersi al proprio medico di base. Intanto sono in ascesa le adesioni per ricevere il richiamo e, in linea con i dati su scala nazionale, i casi di contagio. «Attualmente sono circa 50mila i cittadini dell’Asl che si sono sottoposti a vaccinazione con la terza dose – scrive in una nota l’Azienda sanitaria - Nella fase attuale l’Asl Napoli 2 Nord registra un costante aumento dei casi di contagio, sono circa 2400 i cittadini residenti sul territorio risultati positivi al Covid19».

